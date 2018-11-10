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      Які заборони батьків шкодять самооцінці дітей

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      Які заборони батьків шкодять самооцінці дітей
      Які заборони батьків шкодять самооцінці дітей / https://www.livestrong.com

      На несвідомому рівні батьки передають психологічні заборони дитині. Деякі з них погіршують її взаємодію з іншими людьми.

      Про це пише український психолог і психотерапевт Марія Фабричева, інформує RBC-Lite.

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      Коли батьки щоразу не дозволяють їй бути собою, то вони заганяють її в рамки, що згодом формується в особистості.

      Психолог зазначила, що на відносини дитини з іншими людьми чи групою, впливають три заборони – "не належ", "не будь близьким" і "не будь дитиною".

      Заборони
      Заборони "не належ", "не будь близьким" і "не будь дитиною".

      Люди з забороною "не належ" відчувають дискомфорт у будь-якій групі соціуму. Їм важко спілкуватися у колективі, тому вони краще будуть перебувати на самоті. Такі люди погано ставляться до прив'язаності.

      Заборона "не будь близьким" породжує страх бути зайвим у відносинах. Це може виникнути на новому щаблі. До прикладу, коли людина почуває себе комфортно до одруження, а після – стає ревнивою, вимогливою, тощо.

      Люди з забороною "не будь дитиною", далекі від творчості та спонтанності. У них повинен бути план дій, вони продумують все до деталей. Ще один наслідок такої заборони – люди не можуть розслабитися, вони повинні відповідати певним шаблонам.

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      Теги: Здоров'я Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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