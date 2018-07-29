Які зміни очікують користувачів в нових Apple iPad Pro (2018)

В нових iPad Pro 2018 року збережуть діагоналі дисплеїв пристроїв попереднього покоління, проте при цьому нові планшети від Apple отримають компактніший корпус. Це зроблять завдяки зменшенню рамок по периметру дисплею 10,5- та 12,9-дюймових пристроїв.

Про це повідомляє японський ресурс Mac Otakara із посиланням на власні джерела.

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За даними Mac Otakara, 10,5-дюймова модель буде мати наступні габарити: 247,5 x 178,7 x 6 міліметрів. Куди більш значних змін зазнає старша версія з діагоналлю дисплея 12,9 дюйма, адже її вмістять в корпус 280 x 215 x 6,4 міліметра. Це серйозне скорочення (від 5 міліметрів з боків до 2 сантиметрів з торців), яке повинно позитивно відбитися на зручності використання.



Apple зменшить рамки навколо екрану в нових iPad Pro 2018

Також відомо, що цього року Apple продовжить традицію, започатковану в iPhone 7, і відмовиться від 3,5-міліметрового роз'єму в фірмових планшетах. Як і у випадку зі смартфонами, таке рішення є вимушеним, оскільки на місце міні-джека в нових iPad переїде Smart Connector, який колись розташовувався на бічній грані.



Клавіатуру до нових iPad Pro 2018 можна буде підключити у вертикальній орієнтації

Переїзд Smart Connector на нижній торець означає, що стиковка планшетів нового покоління з клавіатурою буде відбуватися в вертикальній орієнтації. Таке рішення додасть зручності у взаємодії користувача з планшетом, але не можна виключати, що джерела, на які посилається Mac Otakara, допустили помилку в формулюваннях.

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