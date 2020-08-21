Центр громадського здоров'я впродовж сезону здійснює моніторинг на 88 пляжах в різних частинах України. Станом на 21 серпня там рекомендували місцевій владі заборонити купання на 30 пляжах.

Моніторинг проводили на 54 морських і 34 річкових пляжах, повідомляє Центр громадського здоров'я. До слова У Києві заборонили купатись на 10 пляжах: яких саме На яких пляжах можуть заборонити купатися Одеська область: місто Одеса, 13 станція Великого Фонтану;

місто Одеса, 16 станція Великого Фонтану;

місто Одеса, пляж "Відрада". Миколаївська область: місто Миколаїв, пляж "Чайка";

місто Миколаїв, пляж "Прибій". Херсонська область: місто Генічеськ, місцевий пляж. Запорізька область: місто Запоріжжя, пляж "Правий берег";

місто Енергодар, пляж "Сонячний". Донецька область: місто Маріуполь, пляж в районі готелю "Турист";

місто Маріуполь, пляж "Лівобережний" у районі водної станції "Куточок";

місто Маріуполь, пляжі Приморського району;

місто Маріуполь, пляж у районі Судноремонтного заводу;

селище Ялта, місцевий пляж;

селище Юр'ївка, місцевий пляж;

село Урзуф, місцевий пляж;

село Мелекіно, громадський пляж. місто Київ: пляж "Золотий";

пляж "Центральний";

пляж "Передмістна слобідка";

пляж "Дитячий";

пляж "Молодіжний";

пляж "Венеція";

пляж "Веселка";

пляж "Галерний";

пляж "Чорторий";

пляж "Троєщина";

пляж "Тельбін";

пляж "Райдуга";

пляж "Вербний";

пляж "Пуща-Водиця". Центр громадського здоров'я самотужки не може заборонити купатися на будь-якому пляжі. Тож на всіх цих пляжах лише рекомендують місцевій владі ввести заборону. Рішення по кожному пляжу органи місцевого самоврядування схвалюватимуть самотужки.