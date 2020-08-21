На 30 пляжах України забороняють купатися: повний перелік
Центр громадського здоров'я впродовж сезону здійснює моніторинг на 88 пляжах в різних частинах України. Станом на 21 серпня там рекомендували місцевій владі заборонити купання на 30 пляжах.
Моніторинг проводили на 54 морських і 34 річкових пляжах, повідомляє Центр громадського здоров'я.
До слова У Києві заборонили купатись на 10 пляжах: яких саме
На яких пляжах можуть заборонити купатися
Одеська область:
- місто Одеса, 13 станція Великого Фонтану;
- місто Одеса, 16 станція Великого Фонтану;
- місто Одеса, пляж "Відрада".
Миколаївська область:
- місто Миколаїв, пляж "Чайка";
- місто Миколаїв, пляж "Прибій".
Херсонська область:
- місто Генічеськ, місцевий пляж.
Запорізька область:
- місто Запоріжжя, пляж "Правий берег";
- місто Енергодар, пляж "Сонячний".
Донецька область:
- місто Маріуполь, пляж в районі готелю "Турист";
- місто Маріуполь, пляж "Лівобережний" у районі водної станції "Куточок";
- місто Маріуполь, пляжі Приморського району;
- місто Маріуполь, пляж у районі Судноремонтного заводу;
- селище Ялта, місцевий пляж;
- селище Юр'ївка, місцевий пляж;
- село Урзуф, місцевий пляж;
- село Мелекіно, громадський пляж.
місто Київ:
- пляж "Золотий";
- пляж "Центральний";
- пляж "Передмістна слобідка";
- пляж "Дитячий";
- пляж "Молодіжний";
- пляж "Венеція";
- пляж "Веселка";
- пляж "Галерний";
- пляж "Чорторий";
- пляж "Троєщина";
- пляж "Тельбін";
- пляж "Райдуга";
- пляж "Вербний";
- пляж "Пуща-Водиця".