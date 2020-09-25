З 28 вересня 2020 року Укрзалізниця скасовує посадку на потяги з Тернополя. Усе через те, що місто знову буде в червоній зоні.

Проте відновлює продаж квитків з чотирьох інших станцій. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

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Рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до, а також зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.

Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:

№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 117/118 Київ – Чернівці

№ 122/121 Миколаїв – Рівне;

№ 136/135 Чернівці – Одеса,

№ 601/602 Львів – Тячів.

Тимчасово скасовується посадка в Тернополі, а дозволена тільки висадка пасажирів.

До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:

№ 12/11 Київ – Львів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів.

Укрзалізниця нагадала, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.



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