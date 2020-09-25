На яких станціях Укрзалізниця скасувала посадку пасажирів: зміни у продажі квитків
З 28 вересня 2020 року Укрзалізниця скасовує посадку на потяги з Тернополя. Усе через те, що місто знову буде в червоній зоні.
Проте відновлює продаж квитків з чотирьох інших станцій. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
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Рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до, а також зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.
Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:
- № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;
- № 46/45 Ужгород – Лисичанськ;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 117/118 Київ – Чернівці
- № 122/121 Миколаїв – Рівне;
- № 136/135 Чернівці – Одеса,
- № 601/602 Львів – Тячів.
Тимчасово скасовується посадка в Тернополі, а дозволена тільки висадка пасажирів.
До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:
- № 12/11 Київ – Львів;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 86/85 Львів – Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
- № 715/716 Київ – Львів.
Укрзалізниця нагадала, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.
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