У Держекоінспекції вже оцінили, якої шкоди завдав Україні затонулий біля берегів Одеси танкер Delfi. Збиток оцінюється у 280 доларів за 1 кілограм витеклих нафтопродуктів.

Дані щодо збитків у Держекоінспекції планують передати в правоохоронні органи. Про це розповів очільник органу Андрій Мальований в ефірі телеканалу NewsOne, передає 24 канал.

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За його словами, наразі не можна точно оцінити суму збитків, оскільки танкер досі не евакуювали та є імовірність витоку нафтопродуктів надалі.

Втім, танкер вже завдав екології збитків на 20 тисяч доларів.

Остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та відбуксирування судна. Сподіваюся, що не доведеться розрізати судно, бо це завдасть більшої шкоди навколишньому середовищу. Поки налічено вже майже 20 тисяч доларів збитків,

– повідомив Мальований.

Він наголосив: методика передбачає оцінювання збитків за формулою 280 доларів за 1 кілограм нафтопродуктів.

Затонулий танкер Delfi біля Одеси: коротко