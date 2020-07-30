Яких збитків державі завдав затонулий танкер Delfi: сума
У Держекоінспекції вже оцінили, якої шкоди завдав Україні затонулий біля берегів Одеси танкер Delfi. Збиток оцінюється у 280 доларів за 1 кілограм витеклих нафтопродуктів.
Дані щодо збитків у Держекоінспекції планують передати в правоохоронні органи. Про це розповів очільник органу Андрій Мальований в ефірі телеканалу NewsOne, передає 24 канал.
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За його словами, наразі не можна точно оцінити суму збитків, оскільки танкер досі не евакуювали та є імовірність витоку нафтопродуктів надалі.
Втім, танкер вже завдав екології збитків на 20 тисяч доларів.
Остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та відбуксирування судна. Сподіваюся, що не доведеться розрізати судно, бо це завдасть більшої шкоди навколишньому середовищу. Поки налічено вже майже 20 тисяч доларів збитків,
– повідомив Мальований.
Він наголосив: методика передбачає оцінювання збитків за формулою 280 доларів за 1 кілограм нафтопродуктів.
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: коротко
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- 18 липня власник танкера спробував підняти судно, однак декілька спроб виявились марними.
- 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня.