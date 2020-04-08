Яких вакансій побільшало з початку карантину: перелік
В Україні від початку карантину через коронавірус підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я.
Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі "Громадського" розповіла, яких вакансій побільшало.
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Попит підвищився на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії:
- медичних сестер;
- соціальних працівників;
- фельдшерів;
- лаборантів.
За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.
Окрім того, з’явилися вакансії охоронців та поліцейських. Затребувані також працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи.
Станом на 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворюваності на коронавірус, 52 людей померло, 35 – вилікувалось. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.
Зауважимо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:
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