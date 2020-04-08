Яких вакансій побільшало з початку карантину: перелік

В Україні від початку карантину через коронавірус підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я.

Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі "Громадського" розповіла, яких вакансій побільшало.

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Попит підвищився на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії:

медичних сестер;

соціальних працівників;

фельдшерів;

лаборантів.

За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.

Окрім того, з’явилися вакансії охоронців та поліцейських. Затребувані також працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи.

Станом на 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворюваності на коронавірус, 52 людей померло, 35 – вилікувалось. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття: