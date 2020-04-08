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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Яких вакансій побільшало з початку карантину: перелік

      - Читать новость на русском
      Яких вакансій побільшало в Україні / Getty images

      В Україні від початку карантину через коронавірус підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я.

      Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі "Громадського" розповіла, яких вакансій побільшало.

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      Попит підвищився на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії:

      • медичних сестер;
      • соціальних працівників;
      • фельдшерів;
      • лаборантів.

      За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.

      Окрім того, з’явилися вакансії охоронців та поліцейських. Затребувані також працівники сільського і лісового господарства, адже починаються польові роботи.

      Станом на 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворюваності на коронавірус, 52 людей померло, 35 – вилікувалось. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.

      Зауважимо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості;
      • виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.

      карантин фінанси україна вплив
      Як карантин вплинув на фінанси в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Гроші Робота
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