Науковці попередили, що наслідки від змін клімату будуть лише посилюватися з часом, якщо людство не зупинить це. За найбільш песимістичними прогнозами до 2100 року середня температура у червні та серпні складе +38 градусів у багатьох регіонах світу.

Прогнози вчених

Нова візуалізація від EarthTime показує, наскільки спекотною може стати наша планета до 2100 року, повідомляє World Economic Forum.

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Науковці наголосили, що бізнес-лідери та уряди країн повинні прискорити ухвалення рішень і діяти вже зараз для запобігання негативному сценарію.

Дослідники спрогнозували найгірші репрезентативні шляхи концентрації, які можуть втілитися у життя до 2100 року. Серед них:

потепління більш ніж на 4 градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня,

збільшення викидів,

вимушена міграція сотень мільйонів людей,

значне збільшення площі лісів, схильних до того типу пожеж, які вирували цього літа через феномен, що отримав назву "дефіцит вологи".

Всесвітній економічний форум використовував дані лабораторії Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post і супутників NASA для створення візуалізації цього найгіршого сценарію.

Що буде з кліматом за 80 років / Фото EarthTime

Ця модель даних показує, що до 2100 року: