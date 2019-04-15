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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Яким буде курс долара напередодні і після другого туру виборів

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      Курс валют і вибори: чого чекати
      Курс валют і вибори: чого чекати / НБУ

      На думку аналітиків результати другого туру президентських виборів співпадуть з даними останніх соціологічних опитувань, і не принесуть сюрпризів для валютного ринку.

      "Розкидів" на ринку не прогнозують, і в цілому курси валют залишаться на рівні поточних значень. 

      Читайте також: Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

      Цього тижня ми очікуємо помірного зростання долара до гривні. На міжбанку він може торгуватися через тиждень поблизу 26,9 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8-27,0 гривень,
      – відзначив у коментарі 24 каналу старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

      На минулому тижні, нагадав експерт, курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному і незначно. "Запізнілий" офіційний курс ще знижувався, а на інших сегментах ринку долар виріс до гривні на 0,2-0,5%.

      З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%). Попит-пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,645-26,675 до 26,770-26,800 (+ 0,5%). Середні курси купівлі-продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 26,62-26,90 до 26,70-26,96 (+0,3%/+ 0,2%). При цьому різниця між середніми продажем і покупкою скоротилася з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.

      Читайте також: Яким буде курс долара в Україні у наступні 5 років

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня
      Джерело: 24 канал
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