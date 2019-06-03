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      Яким буде курс долара в Україні на початку червня

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      Курс долара на тиждень
      Курс долара на тиждень / Politeka.net/ua

      Протягом наступного тижня, з 3 по 9 червня, в Україні очікується зростання курсу долара до гривні. Так, долар на міжбанку може торгуватися близько 27 гривень 30 копійок.

      Водночас готівковий долар у банках становитиме від 27 гривень 10 копійок до 27 гривень 49 копійок, розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб у коментарі "РБК-Україна".

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      Він нагадав, що з минулого понеділка, 27 травня, долар на міжбанку зростав щодня, причому досить активно. В лише в п'ятницю, 31 травня, трохи знизився.

      Мабуть, пригальмувати долар допомогли валютні інтервенції НБУ на ринку. Однак, досить ймовірно, що американська валюта ще має потенціал для деякого зростання,
      – розповів аналітик.

      Зокрема, за минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-2,0%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс з 26 гривень 34 копійок до 26 гривень 87 копійок (+2,0%).

      Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,300/26,340 до 26,830/26,865 (+2,0%).

      Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26 гривень 23/50 копійок до 26 гривень 65/96 копійок (+1,6%/+1,7%).

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      Теги: Новини України Курси валют Долар Долар-Гривня Гроші
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