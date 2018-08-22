Яким буде курс гривні у 2019 році: прогноз Мінфіну

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2018-2020 роки, затверджена Кабінетом міністрів передбачає зміцнення курсу гривні в 2019 році до 29,4 гривні за долар після девальвації в поточному році до 30,1 гривні.

Про це повідомля "Інтерфакс-Україна".

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Ще через рік, в 2020, очікується зниження курсу гривні до 30,2 гривеь за долар.

Разом з тим відзначено, що професійні учасники ринку прогнозують поступове посилення курсу гривні до долара США протягом наступних п'яти років у межах нормалізації грошово-кредитної політики.

З точки зору управління державним боргом, потенційне зміцнення гривні до 2020 року оптимізує видатки на обслуговування держборгу України, номінованого в іноземній валюті,

– зазначено в стратегії.

Також Мінфін додає, що поступове підвищення номінального обмінного курсу сприяє досягненню довгострокової рівноваги реального ефективного обмінного курсу, який, за даними Міжнародного валютного фонду, є дещо заниженим на сьогодні.