Яким буде Sony Xperia XZ3: здогадки інсайдерів

Мережеві джерела опублікували список ймовірних характеристик смартфона Sony Xperia XZ3, який компанія може представити на виставці IFA 2018. Як і повідомлялося раніше, смартфон отримає флагманський процесор Snapdragon 845 та потрійну основну камеру.

Про це повідомляє GSMArena.

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Свіжі дані підтверджують інформацію про те, що в апарат вбудували процесор Snapdragon 845, який працюватиме у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті і місткість флеш-накопичувача складають відповідно 6 і 64/128 ГБ. Окрім того, новинка отримає слот для microSD-карти.

Не так давно з'явилася інформація, що Xperia XZ3 може отримати основну одиночну камеру на базі нового 48-мегапіксельного сенсора IMX586. Але тепер йдеться, що в тильній частині корпусу розташована здвоєна камера з модулями на 19 (f / 1,8) та 12 пікселів (f / 1,6). А фронтальна камера зможе робити 13-мегапіксельні знімки.



Ймовірний дизайн Sony Xperia XZ3

Також названі характеристики дисплея. Його розмір складе 5,7 дюйма по діагоналі і матиме роздільну здатність Full HD + (2160 × 1080 пікселів). Модель Xperia XZ3, якщо вірити опублікованій інформації, має розміри 153 × 72 × 10,1 міліметра і важить 183 грами. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3 240 міліампер годин.

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Серед іншого згадані захист від вологи (IP68), підтримка двох SIM-карт, порт USB Type-C, модуль NFC і операційна система Android 8.1 Oreo.

Проте наскільки ця інформація відповідає реальним характеристикам Sony Xperia XZ3, наразі не відомо. Проте до початку IFA 2018 лишається кілька тижнів і невдовзі користувачі дізнаються, чим дивуватиме японський виробник цього разу.

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