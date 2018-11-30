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      Якими статками володіє настоятель Києво-Печерської лаври: вражаючі фото та відео

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      У четвер, 30 листопада, силовики обшукали шикарний маєток намісника Києво-Печерської лаври Павла. Працювали одразу три відомства – СБУ, прокуратура та поліція. Павла підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та порушенні рівноправності громадян з огляду на расову належність.

      "Проводяться обшуки за місцем проживання та розміщенням майнового комплексу, який належить настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю", – сказав співробітник СБУ. 

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      Біля величезного будинку намісника Києво-Печерської лаври розташований трохи менший гостьовий дім, а також різні альтанки та будиночки садівника. З усього видно, що сирі келії для монахів залишились у далекому минулому. Хоча сам митрополит Павло свої "угіддя" характеризує скромно.

      Навіщо йти в господарство, що корови терористки чи вівці? Можливо комусь навесні треба навозу, то будете знати, де його взяти,
      – відреагував намісник Києво-Печерської лаври.

      За його словами, та хата зараз продається, якщо її куплять, кошти повезуть в дитячі будинки. Кілька років тому журналісти виявили, що митрополит Павло дійсно хотів продати будинок за 34 мільйони гривень. В оголошенні засвітили й розкішний інтер'єр будинку.

      митрополит Павло
      Будинок настоятеля Лаври

      митрополит Павло
      Статки митрополита Павла

      митрополит Павло
      Гостьовий дім біля розкішного будинку настоятеля Лаври

      Нині митрополита Павла підозрюють одразу у кількох злочинах.

      "Порушення рівноправності громадян, залежно від расової національної належності, релігійних переконань, розпалюванні міжконфесійної ворожнечі", – заявив керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

      митрополит павло
      Настоятель Лаври митрополит Павло

      В ухвалі суду щодо обшуків вказано, що мова йде про його інтерв'ю під назвою "Філарет з бісом поцілувався" для інтернет-видання. Сам же він всі звинувачення відкидає, а справу проти себе називає політичним тиском.

      Це політичний тиск на мене. Держави я не зраджував і не зраджу, чого бажаю, і вам,
      – сказав митрополит Павло.

      Відповідати на запитання журналістів митрополит Павло не залишився. Це зробили його адвокати та незмінний супутник церкви Московського патріархату нардеп "Опоблоку" Вадим Новинський. Останній заявив, що приїхав на конференцію захищати Павла від політичного тиску. Хоча самого Новинського прокуратура звинувачує у тиску на церкву.

      Вадим Новинський
      Вадим Новинський

      А саме в утримуванні силою іншого митрополита Московського патріархату. Щоправда, нардеп переконує, що йому й досі не вручили підозру. Тісні зв'язки з регіоналами поєднували Павла Лебідя давно. Він був палким противником Євромайдану та підтримував "Беркут" та Януковича.

      Чому туди пішли ці діти? Скільки платять цим дітям?,
      – говорив митрополит Павло.

      Павло Лебідь вже не вперше стає фігурантом скандалів. Згадати хоча б його відмовку поліцейським через порушення правил дорожнього руху. 

      Автор: Анна Калюжна, Євген Назаренко
      Теги: Скандал Новини України Гроші Релігія УПЦ МП Новини нерухомості Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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