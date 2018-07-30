Який фрукт зміцнить серце та імунітет

Щоб зміцнити здоров’я серця та імунну систему необхідно включити у свій раціон груші. Вони містять речовини, які надають потужну дію, через що людина рідше хворіє.

Груші не лише добре впливають на здоров’я, вони й сприяють схудненню, пише Ukrhealth.

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Все тому, що на переварювання волокон груші йде багато часу, а, отже, відчуття ситості продовжується. Ці волокна добре впливають на стан крові та здатні зміцнити м’яз серця.



Груші зміцнять серце та імунітет

Завдяки їм зменшується концентрація холестерину в крові, організм активніше звільняється від жовчних кислот.

Через високий вміст пектину груші здатні виводити відходи з організму. Фрукт багатий на мідь – мінерал, що здатний покращити приймання інших нутрієнтів і їх засвоєння кров’ю, включаючи залізо.

У груші містяться велика кількість вітаміну C, який є потужним антиоксидантом, який підсилює дію білих кров’яних клітин. Через це груші стимулюють організм до вироблення колагену – структурного білка, важливого для здоров’я суглобів і молодості шкіри.



Груші зміцнять серце та імунітет

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