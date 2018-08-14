Який колір ніколи не носить Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон є однією з найстильніших представниць королівської родини. Кейт вміло поєднує одяг як люксових брендів, так і бюджетних. Проте є один відтінок, в якому дружина принца Вільяма ніколи не з'являється на публіці.

За словами експерта зі стилю Дейзі Шуберт, Кейт Міддлтон уникає помаранчевого кольору в своєму гардеробі, пише Express.

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"У Кейт Міддлтон зимовий кольоротип зовнішності. Це означає, що в зв'язку з природними особливостями своєї шкіри, на помаранчевому тлі герцогиня буде непомітною", – пояснює Шуберт.

Кейт Міддлтон уникає помаранчевого кольору, але не відмовляється від яскравих відтінків

Також Кейт обирає спокійні пастельні кольори

Фахівець зазначає, що Міддлтон ідеально підходять такі кольори, як білий, чорний, темно-синій, червоний і яскраво-рожевий.