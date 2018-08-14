11:47
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Який колір ніколи не носить Кейт Міддлтон

20 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон є однією з найстильніших представниць королівської родини. Кейт вміло поєднує одяг як люксових брендів, так і бюджетних. Проте є один відтінок, в якому дружина принца Вільяма ніколи не з'являється на публіці.

За словами експерта зі стилю Дейзі Шуберт, Кейт Міддлтон уникає помаранчевого кольору в своєму гардеробі, пише Express.

Читайте також: Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма завжди одягає плаття: пояснення експерта

"У Кейт Міддлтон зимовий кольоротип зовнішності. Це означає, що в зв'язку з природними особливостями своєї шкіри, на помаранчевому тлі герцогиня буде непомітною", – пояснює Шуберт.

Кейт Міддлтон уникає помаранчевого кольору, але не відмовляється від яскравих відтінків

Також Кейт обирає спокійні пастельні кольори 

Фахівець зазначає, що Міддлтон ідеально підходять такі кольори, як білий, чорний, темно-синій, червоний і яскраво-рожевий.

 

 

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 серпня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук