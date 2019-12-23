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      Який курс долара буде в січні 2020 року: відповідь експерта

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      Згідно з прогнозами експертів та уряду, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив головний редактор "Бізнес Цензор" Сергій Головньов. 

      До слова: Як зміниться курс долара до Нового року?

      "Ми робили матеріал про прогноз консалтингових інвестиційних агенцій світових, то багато з них сходять на тому, що приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар", – наголосив експерт. 

      Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      – сказав Головньов.

      Цікаво! 23 грудня українці купували долар по 23,02 гривні, а продавали по 23,29 гривні. 

      Курс
      Курс гривні / Інфографіка 24 каналу

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Фінанси
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