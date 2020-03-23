Який курс долара і євро в обмінниках України 23 березня
В обмінних пунктах України валюта майже не змінилась у порівнянні з останнім робочим днем попереднього тижня, 20 березня. Курс долара в обмінниках 23 березня на купівлю в середньому сягає 27,92 гривні, а на продаж – 28,15. Євро – 29,65 та 30 гривень.
Який курс заклав Нацбанк
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Нацбанк на 23 березня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,73 гривні, а євро – 29,63 гривні.
Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 23 березня традиційно вища від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар можна за ціною від 27,3 до 29,5 гривні, а продати – за 28,07 та 30 гривень.
- Євро можна придбати за ціною від 29 до 30 гривень, а продати – за 29,89 та 33 гривні.
Львів
- Купити долар можна за ціною від 27,7 до 28 гривень, а продати – за 28 та 28,7 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29 до 29,75 гривні, а продати – за 29,2 та 31 гривню.
Одеса
- Купити долар можна за ціною від 27,5 до 27,85 гривні, а продати – за 27,95 та 28,1 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,3 до 29,5 гривні, а продати – за 29,8 та 30,1 гривні.
Харків
- Купити долар можна за ціною від 27,6 до 28,05 гривні, а продати – за 28 та 28,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 28,8 до 29,72 гривні, а продати – за 29,7 та 30,4 гривні.
Дніпро
- Купити долар можна за ціною від 27,6 до 28,15 гривні, а продати – за 27,9 та 28,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,95 гривні, а продати – за 30 та 31,5 гривні.
Статистика курсу долара в Україні з 1996 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу
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