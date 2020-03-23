16:39
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Який курс долара і євро в обмінниках України 23 березня

      - Читать новость на русском
      Який курс долара і євро в обмінниках України 23 березня / zaxid.net

      В обмінних пунктах України валюта майже не змінилась у порівнянні з останнім робочим днем попереднього тижня, 20 березня. Курс долара в обмінниках 23 березня на купівлю в середньому сягає 27,92 гривні, а на продаж – 28,15. Євро – 29,65 та 30 гривень.

      Який курс заклав Нацбанк

      Читайте також В Україні спав попит на іноземну валюту

      Нацбанк на 23 березня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,73 гривні, а євро – 29,63 гривні.

      Курс долара і євро в обмінниках України

      В українських обмінниках ціна валюти 23 березня традиційно вища від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

      Київ

      • Купити долар можна за ціною від 27,3 до 29,5 гривні, а продати – за 28,07 та 30 гривень.
      • Євро можна придбати за ціною від 29 до 30 гривень, а продати – за 29,89 та 33 гривні.

      Львів

      • Купити долар можна за ціною від 27,7 до 28 гривень, а продати – за 28 та 28,7 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 29 до 29,75 гривні, а продати – за 29,2 та 31 гривню.

      Одеса

      • Купити долар можна за ціною від 27,5 до 27,85 гривні, а продати – за 27,95 та 28,1 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 29,3 до 29,5 гривні, а продати – за 29,8 та 30,1 гривні.

      Харків

      • Купити долар можна за ціною від 27,6 до 28,05 гривні, а продати – за 28 та 28,5 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 28,8 до 29,72 гривні, а продати – за 29,7 та 30,4 гривні.

      Дніпро

      • Купити долар можна за ціною від 27,6 до 28,15 гривні, а продати – за 27,9 та 28,5 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,95 гривні, а продати – за 30 та 31,5 гривні.

      статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року
      Статистика курсу долара в Україні з 1996 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:08 Супрун назвала поширені фейки про коронавірус: перевірте чи не робите так
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 14:03 Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: інфографіка
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук