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      Який набір ваги під час вагітності – норма

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      Як не набрати зайву вагу під час вагітності
      Як не набрати зайву вагу під час вагітності / unsplash.com

      Під час вагітності усі жінки набирають вагу. Зі слів медиків, набір ваги від 6 до 15 кг вважається нормою та не вимагає зайвої уваги. Але що робити, якщо показники інші?

      Щоб уникнути накопичення зайвої ваги під час вагітності – потрібно організувати правильне харчування, передає "Наша мама".

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      1. Жінці у звичайному стані потрібно близько 2000 ккал, вагітній – 3000 ккал. Якщо жінка відрізняється інертністю і веде малорухливий спосіб життя, то потреба в обсязі енергії зменшується.

      2. Більше енергії вагітній потрібно у другому триместрі, а не в першому.

      3. Під час вагітності жінка має стежити за своїм раціоном, який відрізняється від правил харчування для всіх. Адже раціон повинен бути правильним і збалансованим, а продукти, з яких готується їжа, мають бути багатими на вітаміни, живильні мікроелементи та інше.

      4. Що не можна вживати під час вагітності:
      - газовані напої;
      - фаст-фуди, чипси і сухарики;
      - копчені, гострі, солоні, мариновані, консервовані продукти;
      - консерви промислового виробництва.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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