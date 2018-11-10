Який набір ваги під час вагітності – норма

Під час вагітності усі жінки набирають вагу. Зі слів медиків, набір ваги від 6 до 15 кг вважається нормою та не вимагає зайвої уваги. Але що робити, якщо показники інші?

Щоб уникнути накопичення зайвої ваги під час вагітності – потрібно організувати правильне харчування, передає "Наша мама".

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1. Жінці у звичайному стані потрібно близько 2000 ккал, вагітній – 3000 ккал. Якщо жінка відрізняється інертністю і веде малорухливий спосіб життя, то потреба в обсязі енергії зменшується.

2. Більше енергії вагітній потрібно у другому триместрі, а не в першому.

3. Під час вагітності жінка має стежити за своїм раціоном, який відрізняється від правил харчування для всіх. Адже раціон повинен бути правильним і збалансованим, а продукти, з яких готується їжа, мають бути багатими на вітаміни, живильні мікроелементи та інше.

4. Що не можна вживати під час вагітності:

- газовані напої;

- фаст-фуди, чипси і сухарики;

- копчені, гострі, солоні, мариновані, консервовані продукти;

- консерви промислового виробництва.

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