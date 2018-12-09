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      Який незначний фактор зменшує ризик серцево-судинних захворювань

      538 Читать новость на русском
      Центральний парк у Нью-Йорку
      Центральний парк у Нью-Йорку

      Дослідники з Університету Луїсвілля вивчили вплив районів з великою кількістю парків на індивідуальні ризики виникнення стресу і розвитку серцево-судинних захворювань.

      Результати експерименту опублікували у Journal of the American Heart Association.

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      У дослідженні взяли участь 408 людей різного віку, етнічних груп і соціально-економічного становища. За 5 років у них регулярно брали зразки крові і сечі. Вчені оцінювали біомаркери пошкодження кровоносних судин і ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

      Як рівень озеленення зменшує ризик серцево-судинних захворювань
      Як рівень озеленення зменшує ризик серцево-судинних захворювань

      Кількість зелені в місцях проживання учасників вимірювали з використанням індексу Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) – інструменту, який показує рівні щільності рослинності. Ці зображення вчені отримали від NASA і USGS. Рівні забруднення повітря також оцінювалися з урахуванням кількості твердих частинок в повітрі з вимірів Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA).

      Експеримент показав, що життя в зелених районах тягне за собою кілька позитивних факторів. По-перше, у таких жителів вчені виявили низький рівень адреналіну в сечі, що вказує майже на повну відсутність стресу. По-друге, в аналізах сечі також виявили нижчий рівень F2-ізопростана, що позитивно впливає на здоров'я. Крім того, кровоносні судини мали кращу здатність до відновлення.


      "Зелені" райони знижують рівень стресу та рівень серцево-судинних хвороб

      Це вчені пояснюють тим, що рівень озеленення району може позитивно впливати на здоров’я серця і кровоносних судин

      Висновок вчених: "зелені" райони знижують рівень стресу та рівень серцево-судинних хвороб.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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