Який природний процес пришвидшує старіння тіла до 2 років

Багато матеріалів вказували на те, що пологи та стреси батьківства можуть пришвидшити старіння клітин до двох років.

Науковці з Північно-Західного університету в Іллінойсі, США провели дослідження, у якому взяли участь понад 3 тисячі жінок, пише Eurekalert!.

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Вік учасників з Філіппін сягав від 20 до 22 років. Експеримент показав, що кожні пологи мали шкідливий ефект на клітинному рівні.

При кожній додатковій вагітності старіння клітин пришвидшувалось від півроку до двох. Але науковці помітили, що клітини вагітної жінки виглядали не старшими, а, навпаки – молодшими.

Висновок вчених такий: чим більше у жінки дітей, тим коротшою у неї може бути тривалість життя.

До слова, вчені встановили, що у сучасних жінок частіше виникають проблеми з психікою в порівнянні з попереднім поколінням.