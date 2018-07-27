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Який природний процес пришвидшує старіння тіла до 2 років

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Пологи пришвидшують старіння тіла до 2 років
Пологи пришвидшують старіння тіла до 2 років / kamzakrasou.sk

Багато матеріалів вказували на те, що пологи та стреси батьківства можуть пришвидшити старіння клітин до двох років.

Науковці з Північно-Західного університету в Іллінойсі, США провели дослідження, у якому взяли участь понад 3 тисячі жінок, пише Eurekalert!.

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Вік учасників з Філіппін сягав від 20 до 22 років. Експеримент показав, що кожні пологи мали шкідливий ефект на клітинному рівні.

При кожній додатковій вагітності старіння клітин пришвидшувалось від півроку до двох. Але науковці помітили, що клітини вагітної жінки виглядали не старшими, а, навпаки – молодшими.

via GIPHY

Висновок вчених такий: чим більше у жінки дітей, тим коротшою у неї може бути тривалість життя.

До слова, вчені встановили, що у сучасних жінок частіше виникають проблеми з психікою в порівнянні з попереднім поколінням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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