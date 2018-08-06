Який смартфон Xiaomi першим оновиться до Android P

До кінця серпня компанія Google випустить фінальну версію операційної системи Android 9.0, тому сторонні виробники вже готуються до оновлення своїх пристроїв. Розробники із компанії Xiaomi також активно працюють над адаптацією нової ОС до своїх смартфонів. Зокрема, вже відомо, який із пристроїв компанії отримає Android P невдовзі після релізу системи.

Про це повідомляє Gizchina.

Читайте також: Коли Google випустить операційну систему Android P: з'явилася дата

Можна було припустити, що першим оновитися до Android 9.0 повинен актуальний флагман компанії – Xiaomi Mi8. В реальності ж першим в черзі на отримання нового "зеленого робота" знаходиться випущений на початку року Mi Mix 2S, який є вдосконаленою версією торішнього Mi Mix 2.

Відзначимо, для Mi Mix 2S з травня цього року доступна офіційна бета-версія Android P від Google, тому немає нічого дивного в тому, що саме цей смартфон першим отримає оновлення.

Проте, які ще пристрої Xiaomi оновляться до Android P наразі невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно