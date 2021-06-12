Мати дівчинки Любов Терещенко в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, в якому зараз стані дівчинка та чи потребує вона лікування.
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Як відомо, внаслідок побиття дитина отримала численні травми, зокрема кривдник зламав їй ніс. Зараз 14-річна дівчинка перебуває вдома під наглядом матері. Від госпіталізації вони відмовилися. За словами Любові, дитина налякана.
Вона відчуває страх та біль,
– сказала мама.
Вона додала, що дізналася про інцидент випадково, коли побачила відео побиття. Жінка працює якраз неподалік місця події. Як сказала Любов Терещенко, її дитина була знайома з кривдником. Цього разу він накинувся на неї з кулаками через те, що дівчина підвищила на нього голос.
Мати постраждалої вже звернулася до правоохоронців. Тепер справу розслідуватимуть слідчі поліції, прокурор і суд. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що хлопцю "доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість".
Що відомо про побиття дівчини у Харкові
- 11 червня компанія друзів гуляла в одному з дворів Харкова. Неочікувано 16-річний Олександр накинувся з кулаками на свою подругу.
- Він бив її руками та ногами в обличчя, груди та живіт. За дійством спостерігали друзі постраждалий, однак вони не намагалися заступитися за неї. Як пояснили мами дівчини, все через те, що вони бояться його.
- Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.
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