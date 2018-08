Яку фразу категорично не можна казати чоловікові

Привет, мои ! Часто во время ссоры с мужчиной, от отсутствия аргументов, от чувства безысходности мы можем допустить одну из роковых ошибок в отношения! Какую? Скоро расскажу! Вы помните, что если вам ценны и полезны мои статьи, значит вы ставите лайк-спасибо, иначе специальная программа сочтёт вас незаинтересованным читателем-невидимкой и заблокирует!? Благодарю вас, начинаем разбираться в теме! Let’s go! ⠀ И вот вы уже высказали всё, о чём хотелось, вы уверены на %, что он должен согласиться с вашими мыслями, но бац , а он всё-равно стоит на своём, как упёртый бык, и слово «компромисс» для него в этот момент - просто пустой звук! ⠀ И вы думаете?, ну сейчас я всё-равно скручу твою волю в кулак и произносите: «Ну тогда выбирай, или я/ переезжаем к маме/ будет так, как я хочу или расходимся/разводимся»! Вариации фраз могут быть разными, но смысл не меняется, вы «включили» самую сильную и в то же время глупую манипуляцию, если вы конечно не мечтаете действительно о жизни без этого мужчины! ⠀ Если у вас есть веские основания для такого решения, оно осознанное и вы готовы, то нет вопросов! Вы на верном пути! Но если вы и жизни не представляете без любимого, то что вам сказать!? «Закрой свой рот, Женщина»! ⠀ Когда мужчина слышит из ваших уст эти слова, в его подсознании закладывается мысль о том, что такой исход отношений возможен, он на том же уровне, не осознавая, начинает к этому готовиться! Во 2-3 раз такие слова уже не будут так резать его слух и сама идея о расставании не станет какой-то устрашающей! И вообще, вы в этот момент для него из «надежного тыла» превращаетесь в «временного пассажира», возможно, покатолько в подсознании! Но оно вам надо? ⠀ Ставьте лайк и признавайтесь, грешили этой манипуляцией? Слышали от партнёра такие слова?

