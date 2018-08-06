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Яку фразу категорично не можна казати чоловікові

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Яку фразу категорично не можна казати чоловікові
Яку фразу категорично не можна казати чоловікові / soltana.ma

Часто під час сварки через брак аргументів партнер може сказати фразу, яка може спричинити розрив відносин.

Психолог Юлія Левковська назвала фразу, яку краще не використовувати у стосунках з чоловіком, йдеться в Instagram.

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Зазвичай цю фразу говорять вже після усіх озвучених компромісів.

"Ну тоді вибирай, або я / переїжджаємо до мами / буде так, як я хочу або розходимося / розлучаємося"!

Фраза може варіюватися залежно від ситуації, проте сенс не змінюється. Ці слова є дурною та найсильнішою мотивацією.

via GIPHY

Коли чоловік чує ці слова, то у його підсвідомості закладається думка, що такий результат відносин можливий. Він, не усвідомлюючи, починає готуватися до розриву стосунків.

А після двох чи трьох озвучень фрази чоловікові вона не буде різати слух. А сама ідея про розставання не стане страхітливою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Привет, мои ! Часто во время ссоры с мужчиной, от отсутствия аргументов, от чувства безысходности мы можем допустить одну из роковых ошибок в отношения! Какую? Скоро расскажу! Вы помните, что если вам ценны и полезны мои статьи, значит вы ставите лайк-спасибо, иначе специальная программа сочтёт вас незаинтересованным читателем-невидимкой и заблокирует!? Благодарю вас, начинаем разбираться в теме! Let’s go! ⠀ И вот вы уже высказали всё, о чём хотелось, вы уверены на %, что он должен согласиться с вашими мыслями, но бац , а он всё-равно стоит на своём, как упёртый бык, и слово «компромисс» для него в этот момент - просто пустой звук! ⠀ И вы думаете?, ну сейчас я всё-равно скручу твою волю в кулак и произносите: «Ну тогда выбирай, или я/ переезжаем к маме/ будет так, как я хочу или расходимся/разводимся»! Вариации фраз могут быть разными, но смысл не меняется, вы «включили» самую сильную и в то же время глупую манипуляцию, если вы конечно не мечтаете действительно о жизни без этого мужчины! ⠀ Если у вас есть веские основания для такого решения, оно осознанное и вы готовы, то нет вопросов! Вы на верном пути! Но если вы и жизни не представляете без любимого, то что вам сказать!? «Закрой свой рот, Женщина»! ⠀ Когда мужчина слышит из ваших уст эти слова, в его подсознании закладывается мысль о том, что такой исход отношений возможен, он на том же уровне, не осознавая, начинает к этому готовиться! Во 2-3 раз такие слова уже не будут так резать его слух и сама идея о расставании не станет какой-то устрашающей! И вообще, вы в этот момент для него из «надежного тыла» превращаетесь в «временного пассажира», возможно, покатолько в подсознании! Но оно вам надо? ⠀ Ставьте лайк и признавайтесь, грешили этой манипуляцией? Слышали от партнёра такие слова?

A post shared by ПСИХОЛОГКОУЧНЛП (@julia.levkovskaya) on

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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