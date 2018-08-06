Яку фразу категорично не можна казати чоловікові
Часто під час сварки через брак аргументів партнер може сказати фразу, яка може спричинити розрив відносин.
Психолог Юлія Левковська назвала фразу, яку краще не використовувати у стосунках з чоловіком, йдеться в Instagram.
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Зазвичай цю фразу говорять вже після усіх озвучених компромісів.
"Ну тоді вибирай, або я / переїжджаємо до мами / буде так, як я хочу або розходимося / розлучаємося"!
Фраза може варіюватися залежно від ситуації, проте сенс не змінюється. Ці слова є дурною та найсильнішою мотивацією.
Коли чоловік чує ці слова, то у його підсвідомості закладається думка, що такий результат відносин можливий. Він, не усвідомлюючи, починає готуватися до розриву стосунків.
А після двох чи трьох озвучень фрази чоловікові вона не буде різати слух. А сама ідея про розставання не стане страхітливою.
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