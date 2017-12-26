Яку суму задекларувала Гонтарева: несподівані дані

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка 10 травня 2017 року провела останній робочий день у фінансовій установі, задекларувала чималу суму доходу.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Валерія Гонтарева подала електронну декларацію 24 грудня. У документі очільник НБУ вказала, що її річний дохід становить понад 83,5 мільйона гривень. Джерелом надходження жінка вказала дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав компанії ICU Holdings Limited.

Нагадаємо, на початку квітня 2017 року Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з посади голови НБУ. Тоді вона зазначала, що піде з цієї посади 10 травня. Згодом банкір наголосила, що має намір піти у тривалу відпустку.