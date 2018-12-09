Яку величезну суму щороку втрачає світова економіка через корупцію

Щороку через високий рівень корупції в країнах економіка всього світу втрачає понад 2,5 трильйона доларів. У глобальному масштабі щорічний обсяг хабарів становить один трильйон доларів.

Про це інформує "Центр новин ООН".

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За словами генерального секретаря ООН Антоніа Гутерріша, корупція вбиває понад 5% ВВП. Він закликав світову спільноту зробити все можливе для припинення хабарництва, обману і шахрайства.

Корупція існує в усіх країнах – багатих і бідних, на Півночі та Півдні. Вона є посяганням на цінності та ідеали Організації Об'єднаних Націй. Корупція позбавляє людей шкіл, лікарень, відлякує інвесторів і веде до розбазарювання природних ресурсів. Вона підриває верховенство права і сприяє скоєнню інших злочинів,

– наголосив Антоніу Гутерреш.

Він підкреслив, що ухилення від сплати податків, відмивання грошей та інші фінансові махінації підривають зусилля щодо досягнення Цілей сталого розвитку.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Нагадаємо, що через неефективне управління державою та корупцію Україна щороку втрачає 26 мільярдів доларів. За ці, неотримані гроші, можна було б підняти зарплати усім українським медикам більш ніж втричі, а також збільшити виплати пенсіонерам майже в половину.