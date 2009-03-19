Яма на ямі

До 1 травня на українських дорогах не стане ям та вибоїн, обіцяють в Укравтодорі.

Щоправда поточний ремонт зроблять лише на шляхах державного значення, а на місцевих дорогах дірки просто заллють асфальтом. Чиновники кажуть, що вибору не мають, адже фінансування недостатнє.Вадим Гуржос (голова Укравтодору): “Так от, щоб зробити більш-менш нормальний поточний ремонт, треба як мінімум мільйон - півтора мільйона на кілометр. Це по мінімуму зробить, це не буде виглядати так, як в Європі, але наближено буде і буде безпечний проїзд. Капітальний ремонт такої ж самої дороги буде коштувати десь 10 - 15 мільйонів. До 20 мільйонів, в залежності від того, що треба робити. Якщо там така конструкція, що там немає цієї дороги, то це буде коштувати і дорожче”.Чиновники нарікають і на погодні умови. Мовляв, українські автошляхи, здебільшого збудовані у 60-х - 70-х роках минулого століття, надто страждають від температурних коливань. Відтак ями, за даними Укравтодору, містить майже половина вітчизняних доріг. Лідери за кількістю дірок в асфальті - Полтавська, Чернівецька, Черкаська, Донецька та Вінницька області.