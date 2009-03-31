Ямадаєв живий

Сулім Ямадаєв прийшов до тями - брат чеченця.

Колишній командир чеченського батальйону “Восток” Сулім Ямадаєв, на якого 28 березня було вчинено замах у Дубаї, прийшов до тями. Про це заявив брат чеченця. За його словами, у Суліма влучило три кулі - в шию, лопатку і живіт. Ямадаєва перебуває в одній з лікарень Дубаї, його стан наразі дуже важкий. Напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що колишній командир батальйону “Восток” загинув. 2005 року Суліму Ямадаєву присвоїли звання Героя Росії.Під час першої чеченської війни він воював на боці чеченців. Однак під час другої кампанії перейшов на бік федеральних сил. Ямадаєв та його брати ворогували з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. Останній звинувачував їх у вбивствах та викраденнях людей. 2008 року батальйон Суліма “Восток” розформували, а самого Ямадаєва оголосили у федеральний розшук. Торік у вересні в Москві застрілили брата Суліма Ямадаєва - Руслана. Рамзан Кадиров відкинув свою причетність до вбивства, заявивши, що це може бути кровна помста.