Тобто на 34 мільйони гривень. І це попри те, що гарант, прийшовши на цю посаду, божився вкоротити їх заради економії в час кризи. Загалом робота Януковича обійдеться українцям у 132 мільйони.
Більше за Тимошенко перепаде цьогоріч і Азарову - витрати на секретаріат Кабінету міністрів теж зростуть на більш як 32 мільйони гривень - до 313. Спікеру ж Литвину на діяльність апарату Верховної ради дадуть на 81 мільйон більше, ніж торік - 839.
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Янукович буде обходитись українцям на 34 мільйони гривень дорожче, ніж Ющенко
Віце-спікер Микола Томенко помітив, що стаття витрат на утримання президента в бюджеті-2010 зросла на 17 %.
Тобто на 34 мільйони гривень. І це попри те, що гарант, прийшовши на цю посаду, божився вкоротити їх заради економії в час кризи. Загалом робота Януковича обійдеться українцям у 132 мільйони.