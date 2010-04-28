Тобто на 34 мільйони гривень. І це попри те, що гарант, прийшовши на цю посаду, божився вкоротити їх заради економії в час кризи. Загалом робота Януковича обійдеться українцям у 132 мільйони.



Більше за Тимошенко перепаде цьогоріч і Азарову - витрати на секретаріат Кабінету міністрів теж зростуть на більш як 32 мільйони гривень - до 313. Спікеру ж Литвину на діяльність апарату Верховної ради дадуть на 81 мільйон більше, ніж торік - 839.



