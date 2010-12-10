Янукович ліквідував комісію з захисту моралі
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Президент ліквідував Національну комісію з питань захисту суспільної моралі.
Про це йдеться в його указі "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Діяльність комісії викликала нарікання збоку правозахисників, журналістів та громадських організацій.
Основними завданнями комісії були проведення експертиз продукції й видовищних заходів сексуального або еротичного характеру, які містять елементи або пропаганду насильства, жорстокості, порнографії, і контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту суспільної моралі.
Джерело: president.gov.ua
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