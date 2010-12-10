Янукович ліквідував комісію з захисту моралі

Президент ліквідував Національну комісію з питань захисту суспільної моралі.

Про це йдеться в його указі "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Діяльність комісії викликала нарікання збоку правозахисників, журналістів та громадських організацій.

Основними завданнями комісії були проведення експертиз продукції й видовищних заходів сексуального або еротичного характеру, які містять елементи або пропаганду насильства, жорстокості, порнографії, і контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту суспільної моралі.