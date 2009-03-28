Японія допоможе?

Модернізувати українську газотранспортну систему, відремонтувати старі котельні, яких більше 20 тисяч і навіть добудувати метро у Донецьку та Дніпропетровську допоможуть японські інвестиції. Про відповідні домовленості із представниками країни сонця, що сходить, заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. За словами чільниці уряду, японці висловили бажання брати участь ще й у реконструкції хімічних та металургійних підприємств. Глава уряду переконує - сторони співпрацюватимуть виключно на паритетних засадах і вигоду від партнерства отримають обопільну.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Хочу підкреслити і спростувати, до речі, всі ці не інтелектуальні заяви політиків, що Україна виступає в ролі прохача. Сьогодні жодної країни світу немає, яка б затвердила дефіцит бюджету, менше 3%. Ми жодної копійки, залучених ресурсів на покриття планового дефіциту бюджету не проїмо, а спрямуємо на розвиток галузей, інфраструктури держави. І саме тому це є позитивні запозичення".Вже у квітні Україна розраховує отримати перші 4,5 мільярди гривень за купівлю Японією українських квот на викиди вуглецю. Проектами ж, які планується реалізовувати за участю японських інвесторів, уряд має зайнятися вже 2 квітня.