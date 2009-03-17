Японське попередження

Якщо Україна не звільнить імпорт автомобілів японського виробництва від 13-відсоткової митної надбавки, Японія вживатиме адекватні заходи у відповідь - попереджає офіційне Токіо.

Уряд країни сонця, що сходить, просить українську владу, аби Закон "Про внесення змін до законодавства для покращення платіжного балансу у зв`язку зі світовою фінансовою кризою", який набув чинності 6 березня, не поширювався на японські автомобілі.Інакше Токіо шукатиме важелі впливу, аби змусити Україну повернутися до передніх митних ставок. На думку японців, згаданий антикризовий захід вітчизняної влади суперечить приписам Світової організації торгівлі, а головне - може завдати значних збитків японським автомобільним корпораціям, для яких Україна є важливим ринком.Як уже повідомлялося, 6 березня цього року набув чинності закон, яким ставку мита на імпорт низки товарів підвищили на 13%. Розробники цього документу твердять, що ввели таку норму відповідно до діючих правил СОТ і виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визнали критичним.