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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Японці презентували робота, який в точності повторює рухи людини-оператора

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MELTANT-α
MELTANT-α / Скріншот з відео

Японська компанія Meltin, яка спеціалізується на розробці роботів-аватарів, показала можливості свого першого робота MELTANT-α.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Керуваннягуманоїдними роботами залишається складної задачею, для якої потрібні спеціальні треновані оператори. Саме через це останнім часом різні компанії почали розробки гуманоїдних роботів з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом управління.

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Робота-аватара з простою схемою управління розробила японська компанія Meltin. Розробки тривають вже довгий час, проте тільки зараз компанія продемонструвала можливості робота, який, судячи з усього, вже практично готовий. Японський робот MELTANT-α керується оператором за допомогою двох рукавичок і рукояток, закріплених на променях, рух яких робот повторює своїми руками. Для того, щоб бачити, що відбується навколо робота, оператор може використовувати окуляри віртуальної реальності.

Японці представили нового робота-аватара – дивіться відео.

За словами розробників, руки MELTANT-α максимально точно копіюють будову людської руки, з урахуванням розташування м'язів і сухожиль, що йдуть до окремих пальців. Для цього використовуються полімерні еластичні дроти. Також в пальцях робота встановлені датчики тиску, а система зворотного зв'язку забезпечує гаптичну віддачу . Завдяки цьому робот може здійснювати дуже акуратні рухи (піднімати яйце, ноутбук, утримувати гральну карту). При цьому руки робота досить сильні всього двома пальцями він може утримувати дволітрову каністру з водою, а обома руками утримує вантаж масою близько чотирьох кілограм.

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Компанія Meltin повідомляє, що успішно протестувала управління роботом з відстані в 18900 кілометрів, але про інші результати поки нічого не відомо. Також компанія не повідомляє, для чого конкретно розробляється MELTANT-α і невідомо, чи запланована комерційна версія робота-аватара.

Що таке робот-аватар? Роботами-аватарами сьогодні часто називають два різних класи пристроїв: пристрої телеприсутності та роботи, які схожі на людей, що керуються віддалено. В майбутньому обидва ці класи зможе в собі суміщати один робот. Варто зазначити, що роботи, які схожі на людей, занадто дорогі для пересічних людей, а пристрої телеприсутності, як правило, представляють собою схему "планшет на колесиках".

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Японія
Джерело: 24 Канал
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