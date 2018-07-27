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Японці збирають кошти на електронний "перекидний календар": чим цікавий девайс

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Електронний "перекидний календар" Kakumiru
Електронний "перекидний календар" Kakumiru / Akiba

Відомий в Японії виробник офісної техніки компанія King Jim розпочала збір коштів на цікавий настільний ґаджет із дисплеєм E Ink. Пристрій отримав назву Kakumiru і виконує роль "перекидного календаря", проте новинка буде по кишені далеко не всім.

Про це повідомляє Akiba PC Hotline.

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Kakumiru має розміри 93 × 41 × 132 міліметри та обладнаний сенсорним екраном E Ink діагоналлю 4,3 дюйма з роздільною здатністю 480 × 800 пікселів. Основне призначення ґаджета – служити електронною пам'яткою для запису з наступним нагадуванням запланованих справ.

За даними компанії, 70% з тих, хто робить записи з запланованими справами, залишає позначки авторучкою на листочках, в календарях або десь ще. ґаджет спростить цей процес і, що найголовніше, буде нагадувати про завдання у встановлений час.

Пристрій може працювати в одному з п'яти режимів: як календар, годинник, калькулятор, блокнот або щоденник із записами про заплановані справи. Вбудований в ґаджет акселерометр автоматично розгорне екран в залежності від поточної орієнтації в портретний режим або ландшафтний. Нагадування про завдання, до речі, може бути не тільки звуковим і необов'язково звуковим, а також у вигляді повторюваного на екрані повідомлення. Введення тексту або малюнка здійснюється пером з комплекту поставки, хоча пристрій обладнано простим резистивним сенсором і він може управлятися дотиком будь-яким предметом.

Живлення електронного "перекидного календаря" здійснюється від чотирьох батарейок формфактору AA. На скільки вистачає ємності батарей, не уточнюється. Ґаджет може запам'ятати до 90 заміток і до 30 завдань з нагадуванням. Для експорту даних передбачений слот під карту microSD.

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Для запуску новинки у виробництво компанія King Jim планує зібрати на краудфандінговому майданчику Makuake 10 мільйонів ієн (приблизно 100 тисяч доларів). Ціна одного пристрою буде починатися від 100 доларів (близько 2 650 гривень. Збір коштів пройде до жовтня. Зараз зібрано близько половини необхідної суми. Якщо ґаджет почнуть випускати, поставки першим клієнтам почнуться в квітні 2019 року.

Презентація електронного "перекидного календаря" Kakumiru – дивіться відео

 

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Теги: Техно Ґаджети Японія
Джерело: 24 Канал
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