Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перемогти у товариському матчі
Лондонський "Вест Хем" переміг "Іпсвіч" у контрольному поєдинку з рахунком 2:1. Ярмоленко вийшов у старті і відіграв 63 хвилини, після чого був замінений.
За відведений йому час Андрій багато брав ініціативу на себе, взяв участь в гольовий атаці, зіграв на Раяна Фредерікса, який зробив гольовий пас на Феліпе Андерсона.
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Також українець відзначився парочкою небезпечних навісів, а ось свій момент в кінцівці першого тайму не реалізував – воротар "Іпсвіча" перевів м'яч на кутовий.
Нагадаємо, трансфер українця обійшовся "Вест Хему" в 20 мільйонів євро. З лондонським клубом Андрій підписав чотирирічний контракт.
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Джерело: 24 Канал
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