Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перемогти у товариському матчі

Лондонський "Вест Хем" переміг "Іпсвіч" у контрольному поєдинку з рахунком 2:1. Ярмоленко вийшов у старті і відіграв 63 хвилини, після чого був замінений.

За відведений йому час Андрій багато брав ініціативу на себе, взяв участь в гольовий атаці, зіграв на Раяна Фредерікса, який зробив гольовий пас на Феліпе Андерсона.

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Felipe Anderson and Arnautovic with the goals and it's another pre-season win! pic.twitter.com/hj2xK7DB2s — West Ham United (@WestHamUtd) 28 июля 2018 г.

Також українець відзначився парочкою небезпечних навісів, а ось свій момент в кінцівці першого тайму не реалізував – воротар "Іпсвіча" перевів м'яч на кутовий.

Нагадаємо, трансфер українця обійшовся "Вест Хему" в 20 мільйонів євро. З лондонським клубом Андрій підписав чотирирічний контракт.

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