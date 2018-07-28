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Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перемогти у товариському матчі

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Лондонський "Вест Хем" переміг "Іпсвіч" у контрольному поєдинку з рахунком 2:1. Ярмоленко вийшов у старті і відіграв 63 хвилини, після чого був замінений.

За відведений йому час Андрій багато брав ініціативу на себе, взяв участь в гольовий атаці, зіграв на Раяна Фредерікса, який зробив гольовий пас на Феліпе Андерсона.

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Також українець відзначився парочкою небезпечних навісів, а ось свій момент в кінцівці першого тайму не реалізував – воротар "Іпсвіча" перевів м'яч на кутовий.

Нагадаємо, трансфер українця обійшовся "Вест Хему" в 20 мільйонів євро. З лондонським клубом Андрій підписав чотирирічний контракт.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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