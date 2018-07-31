Ярмоленко не потрапив у заявку "Вест Хема" на матч проти "Майнца"

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не зіграє в товариському матчі "Вест Хема" проти "Майнца".

Ярмоленко не потрапив в заявку лондонців, повідомив офіційний Twitter команди.

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Arnie leads the line on his home soil! Watch live coverage of our @betway Cup clash with @1FSVMainz05 on our Facebook page. pic.twitter.com/CriXlxA61t — West Ham United (@WestHamUtd) 31 июля 2018 г.

Причина відсутності Ярмоленка навіть у запасі на матч не зазначається. Початок гри – о 19:30 за київським часом.

Ярмоленко пропустить третій з шести товариських матчів "Вест Хема" перед стартом нового сезону. До цього він зіграв проти "Іпсвіча", "Престона" і "Уїкомба", в яких відзначився одним ассистом.

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