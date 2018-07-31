Ярмоленко не потрапив у заявку "Вест Хема" на матч проти "Майнца"
Український півзахисник Андрій Ярмоленко не зіграє в товариському матчі "Вест Хема" проти "Майнца".
Ярмоленко не потрапив в заявку лондонців, повідомив офіційний Twitter команди.
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Причина відсутності Ярмоленка навіть у запасі на матч не зазначається. Початок гри – о 19:30 за київським часом.
Ярмоленко пропустить третій з шести товариських матчів "Вест Хема" перед стартом нового сезону. До цього він зіграв проти "Іпсвіча", "Престона" і "Уїкомба", в яких відзначився одним ассистом.
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Джерело: 24 Канал
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