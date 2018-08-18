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Ярмоленко провів понад 20 хвилин у грі проти "Борнмут"

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Андрій Ярмоленко не зміг врятувати "Вест Хем". Вінгер збірної України з'явився на полі з лави запасних вже коли його команда програвала "Борнмут" у в другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Однак за 23 хвилини гри наш гравець записав до свого пасиву тільки жовту картку. Хоча молотобійці й першими відкрили рахунок.

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На 33 хвилині лідер лондонців Марко Арнаутовіч відзначився з пенальті. Однак у другому таймі впродовж шести хвилин Вілсон і Кук встановили остаточний рахунок 1:2. У підсумку "Вест Хем" зазнає вже другої поспіль поразки на старті сезону.

У лондонському дербі "Челсі" виявився сильнішим, ніж "Арсенал" – 3:2. Не втратив ще жодного очка на старті й Тоттенхем, який розібрався з новачком Фулхемом – 3:1. Також перемоги святкували "Евертон" і "Лестер". "Кардіфф" і "Ньюкасл" у грі між собою голів не забили.

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Теги: Новини спорту Футбол Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 канал
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