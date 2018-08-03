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Ярмоленко відновиться до матчу "Вест Хема" з "Ліверпулем"

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Андрій Ярмоленко відновиться до матчу з "Ліверпулем"
Андрій Ярмоленко відновиться до матчу з "Ліверпулем"

Український футболіст Андрій Ярмоленко пропустив контрольний поєдинок "Вест Хема" проти "Майнца", а також не зіграє в заключному спарингу з "Анжі".

Травма Ярмоленка виявилася несерйозною, а тренерський штаб "молотобійців" вирішив просто поберегти Андрія.

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Як вказує офіційний сайт "Вест Хема", український футболіст повинен бути готовий до старту сезону АПЛ. Перший матч нового сезону чемпіонату Англії "Вест Хем" проведе 12 серпня проти "Ліверпуля".

Нагадаємо, що 11 липня Андрій Ярмоленко офіційно змінив клуб, ставши гравцем англійського "Вест Хему".

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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