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Ярмоленко відновився після травми і готовий до матчу з "Ліверпулем"

61 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український футболіст "Вест Хему" Андрій Ярмоленко відновився після травми і може дебютувати в АПЛ.

Ярмоленко пропустив останні спаринги "Вест Хема" через мікротравму стегна, проте встиг повернутися в загальну групу до старту чемпіонату.

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"Предсезонка закінчилася і думаю, що ми дуже добре попрацювали. Крім трьох гравців, які вибули на тривалі терміни, а це Рід, Керролл і Лансіні, всі інші в порядку. Ну і ще маленька проблема є у Фернандеса", – цитує тренера Мануеля Пеллегріні офіційний сайт "молотобойців".

Зазначимо, що матч "Вест Хему" проти "Ліверпуля" відбудеться у суботу, 11 серпня. Початок – о 15:30.

Нагадаємо, що 11 липня Андрій Ярмоленко офіційно змінив клуб, ставши гравцем англійського "Вест Хему".

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Теги: Новини спорту Футбол Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 Канал
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