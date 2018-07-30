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Ярмоленко визначився з ігровим номером у "Вест Хемі"

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Андрій Ярмоленко обрав ігровий номер у "Вест Хемі"
Андрій Ярмоленко обрав ігровий номер у "Вест Хемі"

Футболіст "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко визначився з номером, під яким він буде виступати у своєму новому клубі.

В сезоні 2018/19 Ярмоленко буде грати за "Вест Хем" під номером 20. Саме під цією цифрою 28-річний українець грав в передсезонних товариських матчах за лондонців.

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У своїй минулій команді – дортмундській "Боруссії" – 28-річний хавбек грав під дев'ятим номером, а в "Динамо" у Ярмоленко була "десятка".

Нагадаємо, що лондонський "Вест Хем" переміг "Іпсвіч" у контрольному поєдинку з рахунком 2:1. Ярмоленко вийшов у старті і відіграв 63 хвилини, після чого був замінений.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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