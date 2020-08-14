Сьогодні на сайті групи DCH опубліковано офіційну заяву власника і президента цієї групи Олександра Ярославського щодо Харківського авіазаводу (ДП Харківського авіаційного виробничого підприємства).

Ярославський відзначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу – гордості нашого міста", чим і обумовлена його увага до підприємства.

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", – вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ХАЗ становить 230 млн грн, зарплати не платять з листопада 2019 року, а портфель замовлень відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу Олександр Ярославський готовий залучити 1 млрд доларів інвестицій. "Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити 1 млрд доларів на відновлення ХАЗ. З цієї суми 100 млн доларів підуть на виплату боргів; 500 млн на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; 400 млн на програми розвитку", – сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі в долі ХАЗ – покупка або приватно-державне партнерство. "Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України", – заявив Ярославський.

Олександр Ярославський – один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Родом з Харкова, вклав в розвиток Харківського регіону близько 1 млрд доларів, включаючи 300 млн доларів на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Серед його останніх придбань – банк "Кредит – Дніпро". DCH має серйозний портфель промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємств важкої промисловості. Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання більше 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод в DCH днями заявили в коментарі ЗМІ.