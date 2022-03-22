Проте в обох випадках навіть у цих "мітингах" все виглядає не надто природньо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг екснардепа Сергія Лещенка.

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"Годують легко-схляпаними фейками"

На фото з цих зібрань люди переважно стоять із прапорами Росії. Проте все радше виглядає, як шаблонна "картинка" пропаганди ворога.



Сирійська "підтримка" окупантів / Скриншот

Бачачи, що весь світ підтримав українців, вони залучають держави-сателіти. Годують росіян такими легко-схляпаними фейками,

– сказав Лещенко.

Слід зауважити, що в публікаціях російські псевдожурналісти використовують свої звичні штампи. Проте це не виправляє того факту, що злочинні дії Росії не підтримують ні в одній із провідних країн.

Мітинг із "підтримкою" окупантів у Киргизстані / Скриншот

Повний запис брифінгу Сергія Лещенка 22 березня: дивіться відео