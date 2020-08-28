Від умов праці медпрацівника напряму залежить якість медичних послуг, тому для МОЗу єдиний вірний варіант – це підвищувати заробітні плати медикам.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

Він також нагадав, що 25 серпня парламентський Комітет з питань бюджету погодив фінансування медичної галузі.

25 серпня на засіданні парламентського Комітету було погоджено підвищення зарплат лікарям. Для кожної нормальної людини очевидно, що якість медичної допомоги залежить безпосередньо від стану і умов праці кожного медпрацівника. Не може людина, яка несе відповідальність за життя пацієнта, отримувати менше, ніж, наприклад, обслуговуючий персонал,

– написав Владислав Дзівідзінський.

З 1 вересня поточного року зарплата медика підвищиться в середньому на 3,5 тис. грн. На думку експерта, в Україні слід зробити це постійною практикою.

"Комусь, можливо, такі цифри будуть здаватися зовсім маленькими, але це вже рух в правильному напрямку. Не зважаючи на те, що вже закінчилася більшість ковідівських флешмобів в соцмережах "підтримую лікарів" – проблеми медпрацівників нікуди не ділися і про них не варто забувати. 3,5 тис. грн в сімейний бюджет – важливіше будь-якого флешмобу", – підсумував політолог.

Також експерт підняв питання реформування психіатричної і туберкульозної служб, та відновлення санепідемслужби. За його словами, налагодження їх повноцінної роботи допоможе в боротьбі з багатьма хворобами, в тому числі з Covid-19.