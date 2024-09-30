Про це розповів генеральний директор Метінвесту на форумі Siderweb 2024, що пройшов у Віченці (Італія).

Читайте також Від початку війни Метінвест Ахметова направив на допомогу Україні та ЗСУ вже 7,5 мільярда

"Зараз ніщо не заважає Росії використовувати напівфабрикати як зброю, якщо вона зрозуміє, що Європа залежна від цих російських товарів. Це одна з причин, чому Європа має намагатися мінімізувати імпорт, наскільки це можливо", – додав Юрій Риженков.

Друга вагома причина для припинення російського імпорту – фінансування військової агресії через купівлю продукції з Росії.

Щоразу, купуючи російські сляби, чавун чи гаряче брикетоване залізо, ви фінансуєте війну проти України. По суті, кожен євро, який ви платите за це, йде на вбивство ще одного українця,

– наголосив CEO Метінвесту.

Третя причина для мінімізації імпорту з Росії – субсидування імпорту напівфабрикатів російськими енергетичними компаніями, які продають газ металургам усередині країни дешевше, ніж в Європі. "Отже, це дуже субсидований продукт. Ви вбиваєте європейських цивільних", – додав він.

Гендиректор Метінвесту зазначив, що компанія не купує російські сляби для європейських прокатних станів – у такий спосіб вона допомагає італійській економіці відродити один із найбільших металургійних активів, який зараз перебуває в скрутному становищі.

Якби всі інші виробники робили так само, то, можливо, було б набагато легше побудувати нову сталеливарну промисловість в Італії,

– сказав Юрій Риженков.

Як відомо, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії Росії, адже вона продовжує заробляти мільярди на війну. Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть Росії змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.