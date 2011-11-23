16:18
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЄС може запровадити проти Ірану жорсткі санкції

      Фінансові ринки 455 Читать новость на русском

      Нові обмеження, запропоновані Францією, Євросоюз готується розглянути вже на початку грудня. Санкції зокрема передбачатимуть замороження коштів іранського Центробанку і припинення закупівель нафти ісламської республіки.

      Пропозиції щодо такого покарання Тегерана за його ядерну програму президент Франції Ніколя Саркозі направив своїм колегам з Великобританії, Німеччини, Канади, США, Японії, а також керівництву ЄС.

      Раніше низка країн вже заявила про посилення санкцій проти Ірану. Світова спільнота знову занепокоїлася через ядерну програму Тегерана після доповіді МАГАТЕ. У документі йдеться, що Іран може розробляти ядерну зброю.

      blog_ava
      Поліцейським, які застрелили хлопчика Кирила Тлявова, суд обрав запобіжний захід
      сьогодні
      5361
      Теги: Євросоюз Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 листопада 2011
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 16:15 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 15613
      Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      сьогодні , 15:05 Во что превратился Крым после аннексии: шокирующие фото
      Злой Одессит 1217
      Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      сьогодні , 14:38 Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      Наталя Боднар 3203
      СБУ снова ставят задачи – и снова не те!
      сьогодні , 13:13 СБУ снова ставят задачи – и снова не те!
      Блог Соцмережі 1268
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сьогодні , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 508
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук