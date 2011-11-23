ЄС може запровадити проти Ірану жорсткі санкції

Нові обмеження, запропоновані Францією, Євросоюз готується розглянути вже на початку грудня. Санкції зокрема передбачатимуть замороження коштів іранського Центробанку і припинення закупівель нафти ісламської республіки.

Пропозиції щодо такого покарання Тегерана за його ядерну програму президент Франції Ніколя Саркозі направив своїм колегам з Великобританії, Німеччини, Канади, США, Японії, а також керівництву ЄС.

Раніше низка країн вже заявила про посилення санкцій проти Ірану. Світова спільнота знову занепокоїлася через ядерну програму Тегерана після доповіді МАГАТЕ. У документі йдеться, що Іран може розробляти ядерну зброю.