Про це написав військовий і політолог Кирило Сазонов.

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У зиму Україна входить зі стабілізованим фронтом, кращими результатами проти реактивних "Шахедів" і підтримкою партнерів. За сто днів Хмара продемонстрував, як бойовий командир стає одним із архітекторів української оборони. Можемо констатувати, що призначення Хмари було одним із найбільш вдалих кадрових рішень Президента– вважає політолог.

Що змінилося в роботі Міноборони за 100 днів керівництва Хмари?

Сазонов наголосив, що за 100 днів фронт вдалося стабілізувати найбільше за останні роки. Водночас на окремих напрямках Сили оборони повертають втрачені позиції.

Крім того, минуле керівництво Міноборони фактично проспало появу реактивних "Шахедів" у ворога. Міноборони Хмари вирішувало це питання в авральному порядку. І зараз відсоток збиття реактивних "Шахедів" суттєво виріс і перевалив за 80%. Асиметричний підхід "Альфи" СБУ Хмара переніс на всю оборону. Приміром, Україна не отримала достатньо захисту для збиття балістики, і ворожа балістика справді є великою проблемою. Але саме за Хмари Україна почала активно знищувати пускові установки ворога– зазначає військовий.

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Політолог також відзначає, що міжнародна робота Міноборони за керівництва Хмари отримала друге дихання.

Понад 80 двосторонніх зустрічей і два "Рамштайни", останній з яких був одним із найбільш вдалих для України. Крім того, є акцент на власну зброю, яка дає Україні свободу діяти швидко та самостійно. За ініціативи Хмари спростили будівництво захищених підземних виробництв. Законтрактовано на 300% більше БпЛА, ніж за весь 2025 рік. Не можу не згадати про Керченський міст. Кремль роками подавав його як гарантію, що Росія в Криму назавжди. Удари українських дронів і ракет по російських НПЗ мають великий економічний ефект– підсумовує Сазонов.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони переглянуло підхід до закупівель, щоб спрямувати 15,6 мільярда гривень на першочергові потреби війська.