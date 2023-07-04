Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що гроші – питання впливу Пригожина. Мовляв, дехто переконаний, що так він розпоряджався фактично бюджетом охорони здоров'я чи освіти країни-агресорки.

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"Судячи з усього, його цього позбавляють. Це важливіше, ніж ЗМІ. ЗМІ можна купити. На ЗМІ ти все одно не витратиш за рік більше мільярда. Пригожин, схоже, зникає як політичний гравець", – наголосив політтехнолог.

Наприклад, лише за один день ПВК "Вагнера" використовувала 10 тисяч снарядів, а це – 30 мільйонів доларів.

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Є, до кого звертатися

Утім, Євгеній Пригожин має й іншу роль. Він, за словами Михайла Шейтельмана, єдина людина в Росії, яка має досвід воєнних "переворотів" у світі. 4 – й "заколот" був в Росії, хоч і невдалий. Тому наступна людина, яка захоче зробити в країні-агресорці "переворот" і захопити владу, може звернутися саме до Пригожина.

Зіграв внічию, але не програв. Тому Пригожин загубився як політик, але не як виконавець,

– додав Шейтельман.

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