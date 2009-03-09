Лободу на "Євробачення"!

Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2009" представлятиме Світлана Лобода. У фіналі національного відбору 26-річна співачка обійшла своїх найближчих конкурентів - Олександра Панайотова та Дениса Барканова. За словами експертів, динамічна композиція та шоу з професійним балетом зробили лідерство співачки очевидним вже з перших хвилин виступу.Члени журі, у яке цього року увійшли Тарас Петриненко, Олександр Пономарьов, Володимир Бебешко, а також поціновувачі конкурсу, які протягом 2 тижнів брали участь у інтерактивному голосуванні, цілком розділили їхню позицію.Загалом у фіналі національного відбору, що відбувся у концертному палаці "Україна", взяли участь 14 учасників. За кілька днів до фіналу одні з претенденток на перемогу - учасниці гурту "Нікіта" зняли свою кандидатуру. Даша Астафьєва та Юлія Кавтарадзе пояснили, мовляв, підписали контракт на участь у популярному американському телешоу "Girls Next Door", а його зйомки співпадають з проведенням "Євробачення".Обирали українського посланця на "Євробачення" навіть всупереч рішенню Шевченківського суду столиці, який, за позовом співачки Анастасії Приходько, заборонив проводити фінал. Остання вважала, що її відсторонили від участі у конкурсі безпідставно. Водночас, президент Національної телекомпанії України Василь Ілащук вважає такі дії російської співачки українського походження хитрим піаром. Частково підтверджує його слова і той факт, що, влаштувавши скандал в Україні, Настя Приходько уже за кілька днів перемогла у російському євровідборі.Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2009" пройде у травні у Москві.