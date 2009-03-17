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"Євробачення-2009"

10:41, 17 березня 2009 284

Остаточний список учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2009" затверджено.

У російській столиці відбулося офіційне жеребкування у присутності голів делегацій усіх країн-учасників конкурсу. Таким чином, представниця України Світлана Лобода виступатиме у другому півфіналі, 14 травня, під номером 17.Представники 5 країн не братимуть участі у серії півфіналів. Так, українська співачка Анастасія Приходько, яка представлятиме на "Євробаченні" Росію, одразу потрапляє у фінал завдяки минулорічній перемозі Діми Білана. Автоматично потрапляють до фіналу і представники Великобританії, Німеччини, Іспанії та Франції, оскільки ці 4 країни вважаються засновницями пісенного конкурсу.Додамо, що на "Євробаченні-2009" будуть представлені 42 країни, а не 43 як планувалось. Нагадаємо, Грузія відмовилася від участі у конкурсі через те, що організатори конкурсу вимагали від грузинів змінити пісню We don't wanna put in, оскільки вона містить політичний підтекст. Грузинський гурт "Стефане і 3G" відмовився йти на компроміс і зняв свою кандидатуру з конкурсу. Нагадаємо, фінал "Євробачення-2009" відбудеться у Москві 16 травня. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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