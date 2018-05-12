Євробачення 2018: де дивитися фінал конкурсу

Фінал Євробачення 2018 відбудеться 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери покажуть 26 країн-учасниць, серед них – і Україна. Де дивитися онлайн-трансляцію фіналу та на якому каналі – читайте на сайті "24".

12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери покажуть 26 країн-учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

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Програма Євробачення 2018:

Перший півфінал – 8 травня, 22:00

Другий півфінал – 10 травня, 22:00

Фінал – 12 травня, 22:00

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Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018" відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні. У прямому ефірі його можна буде побачити на каналах "UA:Перший", "UA:Крим" та "СТБ". Трансляція розпочнеться о 22:00. Прямий ефір транслюватиметься на сайті Eurovision.ua, а також на офіційному сайті Євробачення 2018 – Еurovision.tv. Дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2018 також можна на сайті 24tv.ua за активним посиланням.

Євробачення 2018 другий півфінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

Коментувати фінал на "UA:Перший" для українців будуть ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2016 році Джамала, а в фіналі коментатором стане співачка Джамала. На "СТБ" коментатором буде телеведучий і комік Сергій Притула.

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Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами першого півфіналу:

1. Cesár Sampson (Австрія) з піснею "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Естонія) з піснею "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кіпр) з піснею "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Ізраїль) з піснею "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехія) з піснею "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгарія) з піснею "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею "Mall".

9. Saara Aalto (Фінляндія) з піснею "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею "Together".

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Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами другого півфіналу:

1. Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Угорщина. AWS – "Viszlát nyár"

4. Україна. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Данія. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Крім того, у фінал Євробачення 2018 автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу та країна-господар:

Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim"

Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente"

Великобританія. SuRie – "Storm"

Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción"

Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франція. Madame Monsieur – "Mercy"