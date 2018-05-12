Євробачення 2018: онлайн-трансляція

Фінал Євробачення 2018 відбувся 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, серед них – і Україна. Переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "TOY".

12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери показали 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 – Нетта Барзілай з Ізраїлю

З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018" відбувся 12 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Читайте також: Євробачення 2018: результати голосування фіналу

Коментували фінал на "UA:Перший" для українців будуть ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2016 році Джамала. А на "СТБ" коментатором був телеведучий і комік Сергій Притула.

Євробачення 2018 фінал: онлайн-трансляція

Євробачення 2018: фіналісти

01) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder";

02) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción";

03) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!";

04) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old";

05) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You";

06) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza";

07) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song";

08) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim";

09) Великобританія. SuRie – "Storm";

10) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca";

11) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone";

12) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall";

13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy";

14) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me";

15) Данія. Rasmussen – "Higher Ground";

16) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love";

17) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters";

18) Болгарія. EQUINOX – "Bones";

19) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day";

20) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off";

21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár";

22) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY";

23) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em".

24) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together";

25) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego";

26) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente".

Читайте також: Україна на Євробаченні 2018: яке місце посів MELOVIN у фіналі

Другий півфінал Євробачення 2018 відбувся 10 травня 2018. Згідно з його результатами, визначилася друга 10 фіналістів цьогорічного конкурсу.

Євробачення 2018 другий півфінал: онлайн-трансляція

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами другого півфіналу

1. Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Угорщина. AWS – "Viszlát nyár"

4. Україна. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Данія. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Україну на Євробаченні представляє співак Melovin із піснею "Under The Ladder". Він виступив у другому півфіналі під номером 18 та, за результатами голосування – потрапив у фінал.

MELOVIN – "Under The Ladder": дивіться відео

Перший півфінал Євробачення-2018 відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 конкурсантів, 10 з них – потрапили у фінал.

Євробачення 2018 перший півфінал: онлайн-трансляція

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами першого півфіналу

1. Cesár Sampson (Австрія) з піснею "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Естонія) з піснею "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кіпр) з піснею "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Ізраїль) з піснею "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехія) з піснею "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгарія) з піснею "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею "Mall".

9. Saara Aalto (Фінляндія) з піснею "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею "Together".

Минулого року пісенний конкурс "Євробачення 2017" проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею "Amar Pelos Dois". Тому саме Португалія стала країною-господарем конкурсу цьогоріч.