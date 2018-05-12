​Євробачення 2018: результати голосування фіналу

Фінал Євробачення 2018 почався 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, серед них – і Україна. Переможцем конкурсу стала Нетта Барзілай з Ізраїлю.

12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери покажуть 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

Переможцем Євробачення 2018 став представник з Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy", друге місце здобув Кіпр, а третє посіла Австрія До п'ятірки кращих цього року потрапили також Німеччина та Італія.

Україна посіла 17 місце. Співак MELOVIN з піснею "Under the Ladder" набрав 130 балів.

У фіналі загалом виступили 26 учасників Євробачення 2018. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.

Фінал Євробачення 2017: результати голосування

01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів

02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів

03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів

04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів

05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів

06) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 балів

07) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 балів

08) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 балів

09) Данія. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 балів

10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 балів

11) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 балів

12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" – 181 балів

13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 балів

14) Болгарія. EQUINOX – "Bones" – 166 балів

15) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" – 144 балів

16) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" – 136 балів

17) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 балів

18) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 балів

19) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 балів

20) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 балів

21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" – 93 балів

22) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 балів

23) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" – 61 балів

24) Великобританія. SuRie – "Storm" – 48 балів

25) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" – 46 балів

26) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" – 39 балів



Євробачення 2018: результати голосування фіналу

Євробачення 2018 другий півфінал: результати голосування

10 травня в другому півфіналі Євробачення-2018 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців. У другому півфіналі виступив і представник України – співак Melovin із піснею "Under The Ladder". Він вийшов на сцену останнім під номером 18.

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

1. Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Угорщина. AWS – "Viszlát nyár"

4. Україна. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Данія. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Євробачення 2018: хто не пройшов у фінал

1. Румунія – The Humans "Goodbye"

2. Сан-Марино – Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"

3. Росія – Julia Samoylova "I Will not Break"

4. Грузія – Iriao "Sheni Gulistvis"

5. Польща – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

6. Мальта – Christabelle "Taboo"

7. Латвія – Laura Rizzotto "Funny Girl"

8. Чорногорія – Vanja Radovanovic "Inje"

Перший півфінал Євробачення-2018 відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. Як і прогнозували букмекери, до фіналу потрапила Нетта Барзілай з Ізраїлю, саме їй пророкують перемогу на цьогорічному конкурсі.

Євробачення 2018 перший півфінал: результати голосування

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

1. Cesár Sampson (Австрія) з піснею "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Естонія) з піснею "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кіпр) з піснею "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) з піснею "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Ізраїль) з піснею "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехія) з піснею "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгарія) з піснею "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албанія) з піснею "Mall".

9. Saara Aalto (Фінляндія) з піснею "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) з піснею "Together".

Євробачення 2018: хто не пройшов у фінал

1. Aisel (Азербайджан) з піснею "X My Heart".

2. Ari Ólafsson (Ісландія) з піснею "Our Choice".

3. Sennek (Бельгія) з піснею "A Matter Of Time".

4. ALEKSEEV (Білорусь) з піснею "FOREVER".

5. Eye Cue (КЮР Македонія) з піснею "Lost and Found".

6. Franka (Хорватія) з піснею "Crazy".

7. Yianna Terzi (Греція) з піснею "Oneiro Mou".

8. Sevak Khanagyan (Вірменія) з піснею "Qami".

9. ZiBBZ (Швейцарія) з піснею "Stones".

Крім того, у фінал Євробачення 2018 автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу та країна-господар:

Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim"

Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente"

Великобританія. SuRie – "Storm"

Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción"

Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франція. Madame Monsieur – "Mercy"

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Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Cesár Sampson (Австрія) – "Nobody But You":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Elina Nechayeva (Естонія) – "La Forza":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Eleni Foureira (Кіпр) – "Fuego":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We’re Old":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Netta Barzilai (Ізраїль) – "TOY":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Mikolas Josef (Чехія) – "Lie to Me":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео EQUINOX (Болгарія) – "Bones":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Eugent Bushpepa (Албанія) – "Mall":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Saara Aalto (Фінляндія) – "Monsters":

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) – "Together":

Євробачення 2018 другий півфінал: Сербія – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу)

Євробачення 2018 другий півфінал: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Слованія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 другий півфінал: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):